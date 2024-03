Sardegna: Boschi, ‘veto Calenda su Iv, se ci fosse stata nostra lista Soru al 10%’**

Marzo 1, 2024

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Todde è una candidata che ha convinto. Quando lo scarto è di tremila voti di differenza, il candidato ha un suo peso. Se guardiamo al nostro fronte, quello più legato al centro, non ha premiato l’arroganza di Calenda che ha voluto tener fuori Italia Viva. Se ci fosse stata un lista di Italia Viva con ogni probabilità, Soru avrebbe fatto la soglia del 10 per cento per entrare in Consiglio. Quindi, ha avuto un peso tener fuori Italia Viva”. Così Maria Elena Boschi di Iv ospite del Forum Adnkronos al Palazzo dell’Informazione.