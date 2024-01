Sardegna: Calenda, ‘Soru vale 20 Todde, candidata M5S-Pd non in grado’

Gennaio 15, 2024

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Certo di non sostenere la candidata M5S- Pd in Sardegna Alessandra Todde? “Al 100%. Todde non è in grado di gestire la Sardegna, che è un fatto fondamentale. Soru”, sostenuto da Azione e +Europa, “credo valga 20 Todde”. Lo dice il leader di Azione Carlo Calenda, intervistato da ‘Tg2 Italia Europa’.