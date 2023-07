Sardegna: Cesa, ‘Contu grande perdita per nostra famiglia politica’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “E’ scomparso Felice Contu, un uomo che era profondamente legato al suo territorio, la Sardegna. E’ una grande perdita per la famiglia dell’UDC. Felice, che noi tutti chiamavamo Felicetto, era una persona umile, generosa e pragmatica, che ha cominciato la sua attività politica prima da consigliere comunale, poi Sindaco, consigliere regionale, deputato ed europarlamentare. Ci mancherà il suo modo di far politica, in mezzo e fra la gente, l’impegno quotidiano per portare all’attenzione della politica nazionale e regionale le questioni che stavano a cuore ai cittadini sardi e alla gente nei territori. Esprimo a nome di tutta la nostra comunità politica il nostro più profondo sincero cordoglio ai familiari”. Lo afferma il segretario nazionale Udc, Lorenzo Cesa.