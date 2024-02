Sardegna: Conte, ‘centrodestra incapace, senza vergogna continua a chiedere vostro voto’

Febbraio 15, 2024

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Non dovete credere alla sirene del centrodestra. Sono bravissimi ad assumere impegni elettorali che non riescono a mantenere, per poi continuare con faccia tosta a chiedere il vostro consenso perchè non hanno vergogna. La loro incapacità è sotto gli occhi di tutti”. Così Giuseppe Conte ad un’iniziativa elettorale a Sassari con Alessandra Todde.