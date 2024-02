Sardegna: Conte, ‘da qui parte l’alternativa per mandare a casa Meloni’

Febbraio 29, 2024

Roma, 29 feb. – (Adnkronos) – Dalla vittoria di Alessandra Todde in Sardegna, la lezione per le opposizioni “è che costruire un campo giusto e credibile con altre forze progressiste su programmi precisi, realizzabili e concreti, premia. Da qui parte l’alternativa per mandare a casa Meloni e soci. Il modello della Sardegna è vincente. la condizione principale però è confrontarsi seriamente e proporre programmi realizzabili. La nostra precondizione e non fare come Meloni, che ha tradito chi l’ha votata: se proponi una cosa poi la devi realizzare”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in un’intervista su QN.