Sardegna: Faraone, ‘primo passo per marginalizzazione Lega’

Gennaio 18, 2024

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Matteo Salvini si ‘inchina’ a Giorgia Meloni in Sardegna e gli cede il candidato. Oggi di fatto si compie il primo passo verso una marginalizzazione della Lega in ambito nazionale”. Lo afferma Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera. “Ma non le verrà nemmeno concesso -aggiunge- di rifugiarsi nella comfort zone del Nord: dopo la Sardegna, Salvini dovrà mollare alla Meloni anche il Veneto. Da forza sovranista che doveva contendere i voti della destra Fdi, il partito di via Bellerio consacra il suo tramonto, che aveva cominciato a emergere con la rinuncia di Salvini alla candidatura alle Europee nei giorni in cui la Meloni lasciava intendere che si sarebbe candidata”.