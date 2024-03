Sardegna: Marsilio, ‘errore c. destra è stato litigare, elettori ti puniscono’

Marzo 11, 2024

L’Aquila, 11 mar. (Adnkronos) – Paolo Truzzu, il candidato di Fdi sconfitto alle regionali sarde “non è stato calato dall’alto. In quel caso c’è stata una difficoltà nella coalizione che non si è riconosciuta nel presidente uscente. L’errore vero è stato gestire male questa difficoltà. O si fa quadrato attorno al presidente uscente o, se bisogna cambiarlo, lo si fa senza polemiche. L’errore è stato litigare” e “se non dai un’immagine di solidità gli elettori te la fanno pagare”. Così Marco Marsilio, vincitore delle regionali in Abruzzo, parlando in conferenza stampa a Palazzo Silone.