Sardegna: maxi-operazione antidroga, 27 arresti tra Cagliari, Sassari e Nuoro

Maggio 10, 2023

Cagliari, 10 mag. – (Adnkronos) – Maxi-operazione antidroga della polizia in Sardegna: 27 arresti per traffico di cocaina con un giuro d’affari di oltre 25 milioni di euro. L’operazione è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari con oltre duecento agenti di polizia impegnati nelle province di Cagliari, Nuoro e Sassari. L’indagine “Primavera fredda” è durata due anni e ha riguardato due diustimnte associazioni a delinquere impegnate nel traffico di droga: in totale sono stati sequestrati 26 chili e documentati traffici per oltre 200. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i panetti di cocaina viaggiavano con corrieri insospettabili a bordo di auto di grossa cilindrata che avevano la droga nascosta nella carrozzeria. I dettagli dell’operazione saranno resi noti alle 11 in Questura a Cagliari.