Sardegna: Meloni e Lai (Pd), ‘Solinas rivendica tardivamente protagonismo regione’

Febbraio 3, 2023

Roma, 3 feb (Adnkronos) – “È curioso che il Presidente Solinas, con qualche tardivo giro nei ministeri, rivendichi oggi il protagonismo della Regione, quando si è fatto scavalcare dal Governo per tutte le decisioni che riguardano le politiche energetiche della Sardegna. Ad oggi, neanche sappiamo se il Governo nazionale abbia in programma la costruzione di un nuovo gasdotto che colleghi Algeria, Sardegna e Toscana. E’ inaccettabile”. Lo hanno dichiarato i parlamentari sardi del Partito democratico Marco Meloni e Silvio Lai.

Il presidente della Regione Solinas ieri in un incontro con il ministro Pichetto Fratin ha chiesto sgravi sulle bollette. I parlamentari dem replicano: “Solinas giunge ultimo e a danno fatto da parte del Governo, che la sua maggioranza sostiene. Il PD ha presentato in legge di bilancio emendamenti che avrebbero permesso l’estensione a famiglie e imprese sarde degli sconti sui costi energetici, anche se non possono usare il metano, allineando la Sardegna al resto del Paese. La maggioranza li ha respinti”.

“Se vuol essere credibile nelle rivendicazioni a favore della Sardegna, il Presidente deve impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge di Bilancio, perché viola l’eguaglianza di trattamento dello Stato di persone e imprese sarde rispetto alla penisola. Si è modificata la Costituzione per affermare questo principio, la Regione lo faccia valere”, concludono.