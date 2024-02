Sardegna: Meloni, ‘sconfitta sprone a migliorarsi e mettersi in gioco’

Febbraio 28, 2024

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “La mia valutazione” sulla sconfitta in Sardegna è che “se, nonostante le liste di centrodestra avessero la maggioranza dei consensi non siamo riusciti a vincere con il candidato presidente, qualcosa è stato sbagliato. Dispiace ma penso che le sconfitte siano anche un’occasione per mettersi in discussione. Lo prendo come uno sprone a migliorare a fare ancora di più e meglio”. Lo dice la premier Giorgia Meloni a Tg2post, intervistata dal direttore Antonio Preziosi.