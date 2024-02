Sardegna: Schlein, ‘nessun laboratorio, è Meloni ad aver imposto candidato dall’alto’**

Febbraio 23, 2024

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Una partita nazionale? Io credo che sia in gioco il destino dei sardi e nient’altro. La Sardegna non è terreno di laboratori o di sperimentazioni, sarebbe un insulto alla tradizione di autonomia di quella terra. E sono stupita dalla candidatura imposta dall’alto da Meloni che evidentemente fa gli interessi di partito più che della Sardegna”. Così Elly Schlein a Tagadà su la7. “Noi abbiamo scelto una candidata non per appartenenza ma per competenza perchè l’abbiamo vista lavorare e sappiamo che è una che non molla l’osso finchè non ha portato a casa il risultato”.