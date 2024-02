Sardegna: Schlein, ‘Soru? Da una parte coalizione, dall’altra ambizione personale’**

Febbraio 23, 2024

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Soru? Per me è un dispiacere. Da un parte noi abbiamo una coalizione, dall’altra una ambizione, legittima, personale ma quando ogni rilevazione ti dà terzo con distacco, quella candidatura rischia di essere solo un favore ala destra. Per batterla l’unico modo è votare Todde”. Così Elly Schlein a Tagdaà su La7.