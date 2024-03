Sardegna: Silvestri (M5S), ‘centrodestra ha perso perché politiche nazionali influiscono’

Marzo 1, 2024

Roma, 1 mar.- (Adnkronos) – “Il centrodestra aveva la Regione Sardegna e l’ha persa, e l’ha persa perché anche le politiche nazionali hanno influito ci sarà una donna sarda che poteva andare in pensione con Opzione donna e questo governo le ha tolto questa possibilità, ci sarà un sardo che ha avuto l’aumento della rata dei mutui che noi del M5S volevamo ristorare per chi è in difficoltà e questo governo invece non ha fatto nulla, ci sarà un sardo che sperava nel taglio delle accise della benzina come meloni prometteva ed è rimasto deluso…” Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera a Rai Radio 1.