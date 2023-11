Sardegna: Soru, ‘Todde accetti primarie, Schlein? Mi ha fatto ‘ghosting’…’**

Novembre 13, 2023

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Mi ricandido perché non ho mai smesso di pensare alla Sardegna, mi piacerebbe dare una mano a mobilitare la comunità sarda a migliorare”, visto che “la spinta di Salinas e Cappellacci è stata debole: si sono dimenticati di tirare il freno a mano e, a volte, siamo tornati indietro”. Così Renato Soru a Un Giorno da Pecora.

Il Pd, tuttavia, ha scelto di sostenere Alessandra Todde… “Ho detto no alla decisione presa a Roma dal Pd e loro alla fine non solo non hanno fatto il mio nome e nemmeno un altro: hanno solo accettato la candidata del M5S”. E sulle primarie aggiunge: “Io volevo le primarie e le voglio ancora. Anche la candidata dovrebbe fare qualche ragionamento. Io dico che c’è ancora tempo per trovare un candidato comune, non devo esser per forza candidato io, devono essere i sardi a scegliere attraverso le primarie”.

“Con Schlein ho parlato il 10 ottobre, le ho detto così rischiate di andare a sbattere, perché la Sardegna non accetta le imposizioni romane, oggi abbiamo bisogno di un nuovo Statuto e pensare che possa partire dalla Capitale è un ossimoro”. Cosa le aveva risposto la segretaria Pd? “Mi aveva detto che mi avrebbe fatto sapere ma non l’ho più sentita”. Si può dire le abbia fatto ‘ghosting’… “Si, esatto”. La decisione del Pd l’ha talmente contrariata da farle abbandonare il partito. “Ho lasciato il Pd perché non mi ci riconosco più, è una comunità che ha stentato a nascere, in Sardegna ancora di più, è troppo lontano dal confronto vero, è legato eccessivamente all’equilibrio del potere”. Lei aveva scelto l’attuale segretaria o Bonaccini alle primarie? “Alle primarie avevo votato Schlein ma mi ha deluso l’episodio che mi riguarda è la cartina di tornasole di un Pd che rincorre troppo i 5S. Ora semplicemente non rinnoverò la mia tessera”. Quanto al centrodestra: “Anche loro aspettano una chiamata da Roma che deciderà…”.