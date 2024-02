Sardegna: Tunis (Centro 20/20), ‘scollegati dai partiti nazionali anche se generose attenzioni’

Febbraio 29, 2024

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Il risultato delle elezioni regionali della Sardegna ha un grande significato per i partiti nazionali, lo comprendiamo. E lo ha anche per noi Partiti Regionali ma per motivi diversi. Poiché comprendiamo le loro ragioni, li invitiamo a considerare che il loro peso nelle rispettive coalizioni arriva a stento al 50% delle stesse”. Così Stefano Tunis, capo della lista Sardegna al Centro 20/20, che aggiunge: “È obbligatoria quindi una riflessione sul modo di interagire a livello locale soprattutto quando si pretende di avere un ruolo guida”.

“Significa – prosegue – che i partiti nazionali che una volta erano uno strumento riconosciuto e adatto a generare classe dirigente, oggi lo fanno poco e male. La sensazione è che andando avanti con le competizioni il loro ruolo diventi sempre più marginale e limitato al commento post voto, roba da bar dello sport. Per quanto ci riguarda siamo del tutto scollegati da qualsiasi partito nazionale e pur registrando generose attenzioni da qualcuno di loro riteniamo più utile rimanere del tutto autonomi e a carattere regionale anche per completare l’offerta politica del centro destra”.