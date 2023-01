Gennaio 11, 2023

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Un’Europa aperta e solidale è cresciuta in questi anni anche grazie alla passione e alla determinazione di David Sassoli. Un progressista, con visione e strategia a cui non mancavano sogni e speranze. Il suo esempio, per sempre”. Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Graziano Delrio.