Sassoli: Letta, ‘le sue idee una lezione di vita e di politica’

Gennaio 11, 2023

Roma, 11 gen (Adnkronos) – “Le sue idee sono una lezione di vita e di politica. Un pensiero vivo, che vive e e continua. Le lezioni di David sono qualcosa di più che un ricordo”. Lo ha detto Enrico Letta al ricordo di David Sassoli alla sede del Pd del Nazareno a un anno dalla sua scomparsa.

“La prima lezione di David è il suo comportamento, come essere con le altre persone, che non può essere separato dai contenuti. La sua capacità di ascolto e di attenzione a chiunque, il rispetto per l’altro e il rifiuto del cinismo. Dobbiamo prendere da lui il comportamento, è una lezione fondamentale”, ha spiegato il segretario del Pd.

“La seconda lezione: David è stato un grande presidente del Parlamento europeo. Ma è stato impegnato in politica come uno dei tanti. La sua capacità di essere parte di una comunità, si è parte di una comunità anche quando non si è il capo di questa comunità”, ha aggiunto Letta proseguendo: “La terza lezione, la casa dei valori è costruita sulla roccia. Tutte le battaglie è stato convinto di farle”.

(Adnkronos) – Il segretario del Pd ha spiegato ancora: “La quarta lezione è sulla democrazia e la parola democratico, di cui dobbiamo essere orgogliosi molto più di quanto lo siamo. E’ una grande responsabilità”. Per Letta, “la quinta sono i giovani e la sesta la centralità del Mediterraneo.

Letta ha concluso: “La settima lezione è la più importante, il filo che tiene tutto insieme, la lotta alle disuguaglianze e l’impegno collettivo per superare gli ostacoli che creano le disuguaglianze era ed è sempre stata la sua ossessione. L’impegno che ha messo in questo deve essere la lezione fondamentale per il futuro, il motore di quello che dobbiamo essere, il cuore, quello che ci tiene tutti insieme”.