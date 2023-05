Scala: inaugurato oggi il nuovo sito web, con piattaforma streaming e rivista bilingue

Maggio 25, 2023

Milano, 25 mag. (Adnkronos) – Il nuovo sito del Teatro della Scala di Milano è online da oggi. E’ “un ambiente più chiaro e più ricco”, dice Silvia Farina, coordinatrice del Digital Department del Teatro alla Scala, e con altri strumenti integrati: la Scalatv, piattaforma streaming degli spettacoli, che si potranno anche noleggiare, e la rivista del teatro, che nell’edizione digitale diventerà bilingue. Ed è in arrivo, tra ottobre e dicembre, anche un’applicazione.

“E’ stata rifatta la grafica dopo 50 anni”, racconta Dominique Meyer, sovrintendente e direttore artistico del Teatro, “l’abbiamo voluta semplice, pura e chiara, senza troppe parole e troppi colori”. L’obiettivo è quello di “una convergenza della grafica”, con documenti “tutti integrati”. Ma la novità del sito non è solo sull’estetica, ma anche “sui contenuti”: si presenta più ricco del precedente, perché nel tempo ha assunto un’importanza sempre maggiore. Oggi, il 65% dei biglietti fuori abbonamento sono venduti dal sito, che ha più di 5 milioni e mezzo di utenti, ricorda il direttore.

“Un processo complessivo di riforme all’insegna dell’interconnessione”, lo definisce Paolo Besana, il capo ufficio stampa del Teatro. La nuova “struttura informatica facilita il processo di osmosi tra le parti del Teatro”, aggiunge, con l’obiettivo di avere un’immagine e una comunicazione coordinate. “La parola chiave è interconnessione”, ribadisce, per dare una visibilità integrata ad una serie di contenuti e uffici. Ma è stato fatto anche un lavoro di aggiunta di materiali di approfondimento: una delle novità del sito sono le biografie e le immagini di ogni artista, con tutti gli altri spettacoli dell’anno in cui è impegnato, che ha richiesto una grande collaborazione con la direzione artistica. C’è poi molto più materiale su ogni spettacolo, rispetto al precedente, sottolinea Besana, perché “vorremmo che fosse un sito non solo per acquistare i biglietti ma anche per starci”. Per quanto riguarda l’archivio storico, poi, online da domani, è in corso un lavoro di trascrizione: attualmente parte dal dopoguerra, ma dalla prossima stagione sarà completo dal 1778, con i dati di Tintori, la cronologia degli spettacoli scaligeri.