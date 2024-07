Scampia: Mattarella chiama sindaco Napoli ed esprime solidarietà**

23 Luglio 2024

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per esprimergli solidarietà per la città, per i familiari delle vittime, per i feriti e per coloro che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni, dopo quanto avvenuto a Scampia.