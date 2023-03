Scherma: Azzi, ‘linea resta quella del Cio a cui spetta decisione sul rientro in gara atleti russi’

Marzo 10, 2023

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “La linea, chiara e imprescindibile, resta quella del Cio. Il Congresso della Federazione Internazionale di Scherma, infatti, ha votato a maggioranza per la riammissione degli atleti neutrali di nazionalità russa e bielorussa in vista dell’inizio della Qualifica Olimpica, rimettendo però tale esito alle decisioni che saranno prese dal Comitato Olimpico Internazionale”. Così Paolo Azzi, Presidente della Federazione Italiana Scherma, si è espresso al termine del Congresso della Fie svoltosi oggi in modalità online. “È fondamentale ricordare che, come ben spiegato negli stessi quesiti proposti ai rappresentanti delle Federazioni nazionali di tutto il mondo, la Fie abbia specificato che l’ultima parola spetterà al Cio. Una posizione che la Federazione Italiana Scherma ha coerentemente sostenuto fin dall’inizio, impegnandosi per fare in modo che ogni decisione fosse sottoposta al vaglio del Cio. Così come accadrà, e non era scontato”.