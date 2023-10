Scherma: ‘bravi sui libri, forti in pedana’, consegnati al Coni i premi agli atleti-studenti

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. – (Adnkronos) – “Bravi sui libri, forti in pedana”. È lo slogan della cerimonia di consegna dei riconoscimenti per il progetto “Incentivazione allo Studio”, che si è tenuta questa mattina nella prestigiosa location del Salone d’Onore del Coni a Roma. Gli 80 atleti selezionati, risultati meritevoli tanto sotto il profilo sportivo quanto del percorso di studi, sono stati insigniti nell’ambito del programma realizzato dalla Federazione Italiana Scherma grazie al sostegno dell’Istituto per il Credito Sportivo. Nello spirito dell’iniziativa, che è da anni un fiore all’occhiello dell’attività della Fis, c’è infatti uno dei principi più importanti della mission federale: premiare il merito degli schermidori che riescono a conciliare con passione, impegno e ottimo profitto il binomio agonismo-studio.

Nella “casa” dello sport italiano, sono stati premiati 57 atleti delle categorie Under 14, sei Under 20, undici universitari e quattro neo laureati. Tra loro spiccavano i fiorettisti Giulia Amore e Davide Filippi e gli sciabolatori Alberto e Giulia Arpino che hanno fatto parte della spedizione azzurra all’Universiade della scorsa estate in Cina, ma fra le ragazze e i ragazzi insigniti anche molti altri hanno già respirato l’aria delle Nazionali giovanili sia nel settore della scherma olimpica che paralimpiche (è il caso di Sofia Brunati, Veronica Martini e Julia Markowska).

Così Paolo Azzi, Presidente della Federazione Italiana Scherma: “Questo progetto è per il nostro movimento uno dei momenti più attesi e significativi. Esaltiamo il binomio virtuoso agonismo-studio, che è alla base dei valori che la scherma afferma e trasmette a tutti i suoi appassionati e praticanti. Perché importantissimo è il messaggio che lancia. Fin da piccoli, con dedizione e volontà, è possibile conciliare l’attività sportiva con il percorso scolastico e successivamente universitario. Siamo orgogliosi d’avere ogni anno così tanti atleti meritevoli di questo riconoscimento e ringrazio l’Istituto per il Credito Sportivo che sostiene e sposa con noi tale progettualità. Un vanto per la Federazione”.

“Incentivazione allo Studio” esalta il merito, la caparbietà e il sacrificio degli atleti che sono riusciti a conciliare con passione e impegno l’attività agonistica e la formazione. L’Istituto per il Credito Sportivo è nuovamente al fianco della Federazione Italiana Scherma per sostenere un progetto che negli anni ha premiato centinaia di atleti in grado di fare la differenza in pedana come nella vita. Come Banca pubblica non siamo solo attenti ai contenitori, ovvero gli impianti, ma anche ai contenuti come i valori dello Sport che rappresentano un vettore di crescita umana e sociale” ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Beniamino Quintieri.

Tra le tante autorità presenti nel Salone d’Onore del Coni, per premiare i ragazzi, anche il campione del mondo di spada – e rappresentante degli atleti in Giunta del Comitato Olimpico – Paolo Pizzo (in passato destinatario del riconoscimento per il progetto “Incentivazione allo Studio”) ed Eliana Ventola, Capo Segreteria del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Nel corso dell’evento sono stati letti i saluti inviati dal Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzoroma e dalla Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli.