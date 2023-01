Scherma: Cdm fioretto, 11 azzurri nel tabellone principale di Parigi

Gennaio 12, 2023

Parigi, 12 gen. – (Adnkronos) – En plein sfiorato: otto azzurri superano la prima giornata della prova di Coppa del Mondo di fioretto a Parigi, dedicata ai preliminari della gara individuale maschile, e raggiungono i già ammessi Tommaso Marini, Alessio Foconi e Daniele Garozzo nel tabellone principale. Dunque 11, in tutto, i ragazzi del CT Stefano Cerioni che sabato torneranno sulle pedane del Challenge International de Paris. Unico eliminato odierno Tommaso Martini, che è uscito sconfitto nel derby con Davide Filippi del tabellone preliminare. L’Italia, come detto, aveva il numero 1 della classifica mondiale Marini, Foconi e Garozzo già qualificati per diritto di ranking.

Dopo la fase a gironi hanno staccato il pass per la fase clou di dopodomani anche Giorgio Avola, Edoardo Luperi (entrambi con sei vittorie in altrettanti assalti) e Guillaume Bianchi (con 5 successi e una sola sconfitta). Grazie alle vittorie nei turni preliminari, poi, hanno conquistato il tabellone principale da 64 anche Damiano Rosatelli, Giulio Lombardi, Alessio Di Tommaso, Filippo Macchi e Davide Filippi (che ha eliminato Martini).

La tappa di Coppa del Mondo di fioretto nella Capitale francese continuerà poi domani con le fasi preliminari della prova femminile, la novità di quest’anno nella storica kermesse transalpina. Sabato sarà la giornata clou di entrambe le competizioni individuali, mentre domenica andranno in scena le due gare a squadre.