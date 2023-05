Scherma: Cdm fioretto, 12 azzurre convocate per la tappa di Tbilisi

Maggio 31, 2023

Tbilisi, 31 mag. – (Adnkronos) – La Coppa del Mondo di fioretto femminile si prepara a tornare protagonista da venerdì 2 a domenica 4 giugno. Il commissario tecnico Stefano Cerioni potrà contare su 12 azzurre per la tappa di Tbilisi (Georgia), valevole per il ranking di qualificazione per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Batini e Erica Cipressa sono già sicure di un posto nel tabellone principale. Martina Favaretto, Camilla Mancini, Martina Sinigallia e le autorizzate Giulia Amore, Olga Rachele Calissi, Anna Cristino, Carlotta Ferrari e Aurora Grandis, invece, tenteranno di raggiungerle passando attraverso le qualificazioni.