Scherma: Cdm fioretto, sabato trionfale per gli azzurri al Cairo

Febbraio 25, 2023

Il Cairo, 25 feb. – (Adnkronos) – È trionfale il sabato del fioretto azzurro nella tappa di Coppa del Mondo al Cairo. Nella terra dei Faraoni l’Italia conquista ben quattro podi: doppietta nella prova femminile, con la prima vittoria nel circuito iridato di Martina Favaretto e il secondo posto di Martini Batini, ma due medaglie arrivano anche dalla gara maschile con il secondo posto di Tommaso Marini e il terzo di Davide Filippi. Una splendida giornata per il gruppo guidato dal CT Stefano Cerioni e dal suo staff, non soltanto per gli straordinari risultati ma anche la continua “varietà” dei protagonisti che si alternano nel portare il Tricolore sul podio.

Primo successo in carriera in Coppa del Mondo per Martina Favaretto, che 13 mesi fa era stata terza a Poznan. Un premio al talento e al carattere della giovane veneta delle Fiamme Oro. Martina ha rotto il ghiaccio superando la rumena Saveanu 15-7, prima d’affrontare e vincere un doppio super-derby azzurro. Nel tabellone da 32 s’è imposta all’ultima stoccata, per 15-14, su Erica Cipressa, ch’era reduce dallo splendido secondo posto del Grand Prix di Torino, mentre nel match degli ottavi di finale Favaretto ha battuto per 15-10 la vincitrice delle prime due gare di Coppa del Mondo di questa stagione, Alice Volpi, alla fine decima classificata.

La certezza del podio per la poliziotta azzurra è arrivata grazie al successo 15-4 su Irem Karamete, portacolori della Turchia (e moglie dell’olimpionico Andrea Baldini). In semifinale altro match dominato da Favaretto, che ha sconfitto per 15-8 la polacca Walczyk Klimaszyk, colorando così d’azzurro la finale tutta italiana vinta per 15-7 contro Martina Batini, artefice anche lei di una gara da applausi.

Per l’esperta toscana dei Carabinieri un grande ritorno sul podio, che le mancava dallo scorso aprile a Belgrado. Martina Batini ha esordito con un 15-8 alla portacolori di Hong Kong, Cheng, poi ha lottato e vinto per 15-14 con la giapponese Ueno, volando in “zona medaglie” grazie prima al 15-8 sulla polacca Jelinska 15-8 e poi al 15-13 sulla canadese Harvey. In fiducia e decisa a scalare ancora la cima delle Piramidi, Martina Batini in semifinale ha sconfitto 15-13 la statunitense e numero 1 del mondo Lee Kiefer, volando così in finale dove si è arresa solo nel derby contro Martina Favaretto.

Grande Italia anche al maschile con il secondo posto di Tommaso Marini, fermato solo all’ultima stoccata dell’atto conclusivo dallo statunitense Alexander Massialas, e il terzo di Davide Filippi. Entusiasmante la cavalcata di Tommaso Marini, da testa di serie numero 1 del tabellone: ha debuttato eliminando due francesi, Loisel per 15-11 ed Ediri per 15-9, quindi ha regolato 15-6 il giapponese Matsuyama entrando tra i “top 8”. Qui, nel match che valeva un posto sul podio, il marchigiano delle Fiamme Oro ha vinto 15-3 il derby azzurro contro Giorgio Avola, il modicano delle Fiamme Gialle che ha chiuso alla fine con un buon settimo posto.

In semifinale un’altra sfida tutta italiana, contro Davide Filippi: l’anconetano s’è imposto per 15-8, volando così in finale contro lo statunitense Alexander Massialas. Qui Marini ha lottato fino all’ultimo, perdendo solo per 15-14, ko che non macchia la sua grande prova, che vale il secondo podio stagionale dopo il trionfo di Tokyo. Super anche Davide Filippi, che esattamente un anno fa proprio al Cairo era salito per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo, e oggi s’è ripetuto sulle pedane egiziane. Il fiorettista di Padova, portacolori dell’Esercito, ha dominato in avvio su due giapponesi, Iimura e Ito, sconfitti rispettivamente 15-9 e 15-5, quindi ha dato continuità al suo ottimo momento battendo con risultati nettissimi il polacco Rzadkowski (15-5) e il francese Savin (15-4), ottenendo così il pass per la “zona medaglie”. Per lui è arrivato il bronzo dopo il derby perso (15-8) con Marini.

Ancora tra i “top 8”, con l’umanissimo rimpianto d’esser rimasto ai piedi del podio, Alessio Foconi, quinto dopo aver perso per 15-13 il combattuto match dei quarti di finale contro lo statunitense Massialas. Detto del 7° posto di Avola, la classifica finale racconta di ben sei italiani tra i “top 16”: nel tabellone degli ottavi, infatti, Foconi aveva vinto il derby contro il giovane Tommaso Martini, ottimo 13°, una posizione avanti a Filippo Macchi, 14° dopo il secondo posto di Torino, causa lo stop per due sole stoccate contro l’egiziano Abouelkassem. Out nel turno precedente, invece, l’olimpionico Daniele Garozzo, 17°.

Domani la tappa di Coppa del Mondo di fioretto, al Cairo, si concluderà con le competizioni a squadre: l’Italia del CT Stefano Cerioni al maschile punterà su Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi, mentre al femminile il quartetto azzurro sarà composto da Alice Volpi, Francesca Palumbo, Erica Cipressa e Martina Favaretto.