Scherma: Cdm, gli azzurri del fioretto qualificati per i Giochi di Parigi 2024**

Gennaio 14, 2024

Parigi, 14 gen. – (Adnkronos) – L’Italia del fioretto maschile è aritmeticamente qualificata ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il verdetto arriva nella tappa di Coppa del Mondo di specialità che si sta svolgendo proprio nella capitale francese: è infatti in corso la prova a squadre, nella quale il team dei fiorettisti del CT Stefano Cerioni è approdato in semifinale superando prima l’Austria (45-22) e poi la Polonia (45-36). Il quartetto italiano composto oggi da Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi sfiderà ora gli Stati Uniti ma intanto, al di là del risultato finale della gara odierna, il fioretto maschile azzurro è certo del pass olimpico, che significherà tornare a Parigi in estate con il numero massimo di atleti nella gara individuale (tre) oltre che ovviamente essere ai nastri di partenza della competizione a squadre.

Il biglietto olimpico per l’Italia dei fiorettisti arriva subito dopo lo storico podio tutto azzurro di ieri nella gara individuale allo “Stade Pierre de Coubertin” (con Marini oro, Foconi argento, Macchi e Bianchi bronzo). La qualificazione olimpica era già matematicamente certa per il fioretto femminile italiano, a propria volta tra le “top 4” in questa domenica parigina di Coppa del Mondo. Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo hanno superato con un doppio 45-27 Singapore e Ungheria, ora torneranno in pedana per la semifinale con il Giappone.