Marzo 3, 2023

Padova, 3 mar. – (Adnkronos) – Michele Gallo è il vincitore del 64° Trofeo Luxardo, tappa veneta della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Il ventunenne salernitano conquista il titolo nella prova individuale grazie al successo in finale sul kazako Artyom Sarkissyan si arrende con il punteggio di 15-9. Ottimo anche il terzo posto di Giovanni Repetti che si arrende in semifinale a Sarkissyan per 15-13.