Scherma: Europei, Macchi e Bianchi in semifinale nel fioretto, altre due medaglie per l’Italia

Giugno 18, 2023

Plovdiv, 18 giu. – (Adnkronos) – La terza e ultima giornata oggi dei Campionati Europei Assoluti Individuali di Plovdiv 2023, dedicata alle gare di fioretto maschile e sciabola femminile, porta almeno altre due medaglie alla scherma azzurra. L’Italia, che nei primi due giorni è già salita sette volte sul podio continentale in Bulgaria, oggi ha in “zona medaglie” i fiorettisti Filippo Macchi e Guillaume Bianchi, che si affronteranno in un derby azzurro di semifinale. Ai piedi del podio Daniele Garozzo, che ha chiuso al quinto posto, settima posizione per Alessio Foconi battuto nel quarto di finale tutto italiano da Macchi.