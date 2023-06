Scherma: Europei, prime partenze degli azzurri alla volta di Plovdiv

Giugno 14, 2023

Roma, 14 giu. – (Adnkronos) – Prime partenze oggi alla volta della Bulgaria per la spedizione della scherma azzurra impegnata da venerdì 16 a domenica 18 giugno nei Campionati Europei Assoluti Individuali di Plovdiv 2023. La kermesse continentale, oltre ai titoli delle sei specialità, metterà in palio punti per la Qualifica Olimpica a livello individuale, mentre per le competizioni a Squadre la corsa verso Parigi 2024 si sposterà a fine mese a Cracovia, nell’ambito dei Giochi Europei. L’importanza delle gare sulle pedane bulgare, inoltre, è accentuata dalla necessità di ottenere il miglior posizionamento possibile nei ranking internazionali in vista del Mondiale di luglio a Milano. I CT Stefano Cerioni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada e Nicola Zanotti per la sciabola hanno scelto i quartetti di “individualisti” dopo una lunga e soddisfacente stagione di Coppa del Mondo, con l’obiettivo di far bene così come accadde un anno fa ad Antalya, dove – ma in quel caso si disputarono in Turchia tutte le dodici prove, comprese quelle a Squadre – l’Italia chiuse con un bottino record di 14 medaglie conquistate.

Il programma dei Campionati Europei Individuali di Plovdiv prevede due competizioni al giorno (con fasi finali dalle ore 17.30 italiane) e sarà aperto dalla spada maschile, con in pedana Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Federico Vismara, e dal fioretto femminile che vedrà impegnate le azzurre Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi. Sabato 17 sarà la volta delle spadiste Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio, e degli sciabolatori Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Luigi Samele. Infine, domenica 18 giugno, spazio al fioretto maschile con Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Filippo Macchi, e alla sciabola femminile in cui l’Italia sarà rappresentata da Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile.