Scherma: Fis sostiente ‘Fencing for the planet’ su sostenibilità

Aprile 8, 2023

Roma, 8 apr. – (Adnkronos) – Anche la scherma italiana sostiene “Fencing for the Planet”. La nuova campagna lanciata dalla FIE è finalizzata alla tutela dell’ambiente globale e si celebra per la prima volta in questo 8 aprile 2023, in pieno Campionato del Mondo Giovani e Cadetti, in corso a Plovdiv. Il programma, approvato dal Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale di Scherma nel maggio 2022, si svolgerà ogni anno nel secondo sabato di aprile e ha lo scopo d’incoraggiare e sensibilizzare la famiglia globale della scherma a protezione dell’ambiente.

La FIE ha creato un gruppo di lavoro per supervisionare e guidare di “Fencing for Planet”, guidato dal Vicepresidente del Comex, Ana Irene Delgado Guerra, e comprendente membri delle Commissioni e delle Confederazioni, al fine di aumentare la consapevolezza tra gli atleti per vivere con l’ambiente e rendere il nostro pianeta più sostenibile. Un’azione di responsabilità che coinvolge schermidori, tecnici, club e Federazioni Una sfida per la sostenibilità che può migliorare il nostro mondo.