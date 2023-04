Scherma: Grand Prix sciabola, Matteo Neri terzo a Seoul nella prima prova di qualifica olimpica

Aprile 29, 2023

Seoul, 29 apr. – (Adnkronos) – Matteo Neri ha concluso al terzo posto nel Grand Prix di sciabola a Seoul, prima tappa del lungo periodo di qualifica olimpica della scherma che va dal 3 aprile 2023 al 1° aprile dell’anno prossimo. Il ventitreenne faentino ha iniziato il proprio percorso in gara battendo nettamente (15-3) il tedesco Frederic Kindler, poi 15-13 il giapponese Kento Hoshino. Negli ottavi Neri si è imposto sullo statunitense Andrew Mackiewicz (15-3) e ai quarti sul francese Sebastien Patrice con lo score di 15-12. Ad eliminare l’azzurro in semifinale è stato il georgiano Sandro Bazadze (sconfitto poi in finale dal padrone di casa coreano Sanguk Oh), per 15-14. Vincitore nel 2019 di due prove di Coppa del Mondo under 20, oro agli Europei cadetti e terzo alle Universiadi di Napoli, Neri ha cominciato dunque il periodo di qualifica olimpica con un podio, il suo primo in carriera nel massimo circuito internazionale tra gli assoluti.