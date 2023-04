Scherma: mancano 100 giorni al mondiale di Milano, partito il countdown

Aprile 13, 2023

Milano, 13 apr. – (Adnkronos) – Milano 2023: 100 giorni al via! In una location speciale, nel cuore della città, e con un parterre d’onore, oggi è stato ufficialmente acceso il Countdown Clock per i Campionati del Mondo Assoluti di Scherma che si svolgeranno dal 22 al 30 luglio 2023 presso l’Allianz MiCo Milano, in un’area di oltre 25 mila metri quadrati. Questo pomeriggio, presso la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, alla presenza del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del Sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, del Presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi, del Presidente del Comitato Organizzatore Milano 2023 Marco Fichera, dell’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva, del Vice Presidente Coni Claudia Giordani, con la partecipazione di Margherita Granbassi ed Elisa Di Francisca, è partito il conto alla rovescia tra gli applausi di un pubblico numeroso ed entusiasta.

Da oggi, inoltre, e fino al 30 aprile 2023 sarà attiva la prima fase di vendita dei biglietti per i FIE Fencing World Championships Milano2023 sul circuito Vivaticket. In questa prima fase sarà possibile acquistare esclusivamente i biglietti abbonamento delle seguenti tipologie: Abbonamento Full, Abbonamento Finals e Abbonamento Daily. È stata attuata una politica di prezzo calmierata, volta all’afflusso di appassionati e non al Mondiale con promozioni e convenzioni riservate a gruppi e tesserati FIS. A partire dal 1° maggio si aprirà la seconda fase di vendita in cui saranno disponibili all’acquisto anche i biglietti per i singoli eventi di ciascuna giornata di manifestazione. A questo link tutti i dettagli. Aperta pochi giorni fa, inoltre, la campagna volontari: una grande opportunità per vivere i Campionati del Mondo in prima persona e contribuire all’organizzazione dell’evento iridato.

“La data che ci indica cento giorni al Mondiale è emozionante e fortemente significativa, non solo dal punto di vista simbolico -ha detto il presidente della Fis Paolo Azzi-. Entriamo nel vivo di una marcia d’avvicinamento scandita da un grande e incessante lavoro per fare di Milano 2023 un evento degno della tradizione organizzativa italiana, con i tanti elementi caratterizzanti che fin dall’inizio hanno reso speciale questa avventura. Ed è un grande piacere vivere il momento del Countdown Clock -100 con istituzioni che hanno sposato la sfida e grandi nomi della scherma azzurra”.

“Tra 100 giorni Milano sarà la capitale mondiale della scherma: il conto alla rovescia verso i Mondiali assoluti è iniziato -ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala-. Siamo fieri di ospitare questo grande evento sportivo internazionale nella nostra città data l’importante tradizione che Milano vanta in tale disciplina. Ringrazio il Comitato organizzatore, la Federazione Italiana Scherma e il Coni per l’impegno e l’entusiasmo con cui stanno definendo ogni dettaglio di questo imperdibile appuntamento: sono certo che i Mondiali di scherma Milano 2023 saranno una splendida vetrina per questo sport e per Milano, sia per il valore degli atleti in gara sia per l’impatto positivo che la manifestazione avrà sul nostro territorio”.

Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, ha poi sottolineato: “I grandi eventi sportivi sono un volano di promozione e sviluppo dei territori che li ospitano, creando posti di lavoro e nuove opportunità che la Lombardia non vuole lasciarsi sfuggire. Milano, grazie alla sua lunga tradizione schermistica che si rinnova quotidianamente nell’attività dei circoli e delle società, si dimostra sinonimo di credibilità, affidabilità e competenza. Ospitare eventi di carattere internazionale è un orgoglio e un’occasione per valorizzare il tessuto socioeconomico ma ancor più il modo migliore per concretizzare le nostre doti di efficienza organizzativa”.

Entusiasta Marco Fichera, Presidente Comitato Organizzatore Milano 2023: “Continua il viaggio verso i Campionati del Mondo Assoluti di Scherma Milano 2023. Nella splendida cornice della Galleria Vittorio Emanuele II un altro importante evento dedicato a Milano 2023 con l’accensione del Countdown Clock. Mancano cento giorni e un grande lavoro è stato fatto dal Comitato Organizzatore, insieme a tutte le istituzioni che ringrazio ancora una volta per il continuo supporto. Oggi apriamo ufficialmente anche la biglietteria. La politica è stata quella di adottare prezzi calmierati, con importanti promozioni per i tesserati FIS, con l’obiettivo di coinvolgere la città di Milano, appassionati e non, e far vivere a tutti le emozioni della scherma”. Impeccabili padrone di casa e mattatrici di giornata, proprio come lo erano in pedana, sono state Margherita Granbassi ed Elisa Di Francisca, due straordinarie campionesse del fioretto azzurro che hanno presentato l’evento odierno raccontando le emozioni speciali che un atleta italiano può provare nel gareggiare in casa. E Margherita Granbassi non ha mancato di ricordare quanto Milano “le portò bene” poco prima di vincere il Mondiale a Torino. Applausi anche per lo spadista Andrea Santarelli, che l’olimpionica Elisa Di Francisca, con un estemporaneo fuori programma, ha coinvolto chiedendogli di raccogliere idealmente l’incitamento del pubblico milanese per tutti i protagonisti della scherma azzurra.