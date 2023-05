Scherma: Mondiali, entro 24 ore valutazione governo su partecipazione atleti russi

Maggio 17, 2023

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – Il Governo italiano si riserva di comunicare una posizione sulla presenza o meno di atleti russi e bielorussi ai Mondiali di Scherma, in programma dal 22 al 30 luglio a Milano, entro 24 ore, dopo una valutazione del ministro per lo sport Andrea Abodi con la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Secondo quando si apprende, il ministro dello Sport Andrea Abodi ha incontrato i vertici della Federazione internazionale alla presenza di Paolo Azzi, presidente della federazione italiana di scherma e del presidente del Coni, Giovanni Malagò. he gli hanno illustrato le misure prese: i russi parteciperebbero senza bandiera, con esclusione degli atleti dei gruppi militari.