Scherma: Mondiali, i convocati azzurri per Milano, torna Arianna Errigo

Milano, 7 lug. – (Adnkronos) – Tante conferme dopo gli Europei da record tra Plovdiv e Cracovia, ma anche grandi rientri nelle convocazioni degli azzurri per i Campionati del Mondo Assoluti Milano 2023, in programma dal 22 al 30 luglio sulle pedane della Fiera MiCo e validi anche per la Qualifica Olimpica ai prossimi Giochi di Parigi. I CT Stefano Cerioni per il fioretto, Nicola Zanotti per la sciabola e Dario Chiadò per la spada hanno scelto di attingere a piene mani dalle proprie (tante) risorse varando tutti e tre, in un caso ciascuno, la “staffetta” di uno dei componenti tra la prova Individuale e quella a Squadre.

Nel dettaglio, spicca tra le fiorettiste il ritorno di Arianna Errigo. Neo mamma di due gemelli, la pluri-medagliata campionessa del fioretto azzurro è pronta all’ennesima sfida: sarà impegnata in entrambe le gare, sia da “solista” che da capitana del team femminile. Con Arianna Errigo, il Commissario tecnico Stefano Cerioni ha scelto Alice Volpi, Martina Favaretto e Martina Batini, quest’ultima – campionessa europea in carica – solo per la competizione Individuale, mentre a Squadre sarà Francesca Palumbo a ricomporre lo stesso quartetto che un anno fa vinse il titolo mondiale al Cairo. Nel fioretto maschile, invece, piena fiducia ai quattro trionfatori di Cracovia: Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e il “doppio oro europeo” Filippo Macchi rappresenteranno l’Italia al Mondiale di Milano sia nella gara Individuale che nel Team Event (indicato come riserva Guillaume Bianchi).

Il Responsabile d’arma della sciabola Nicola Zanotti, anche a seguito dell’infortunio che in Polonia ha fermato Matteo Neri, farà “staffetta” nelle prove maschili: doppio impegno per Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo; Riccardo Nuccio disputerà solo la prova Individuale, mentre in quella a Squadre Enrico Berrè, già componente della formazione azzurra che fu medaglia d’argento olimpica a Tokyo, rientrerà nel quartetto a cui tanto ha dato negli ultimi anni.

Tra le sciabolatrici, sono punti fermi le convocate Michela Battiston (che ha recuperato dall’infortunio subito a Plovdiv), Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile (sarà riserva Eloisa Passaro). Infine, la spada. Al maschile il CT Dario Chiadò ha scelto per il doppio impegno Davide Di Veroli, Federico Vismara (rispettivamente oro e argento individuali all’Europeo) e Gabriele Cimini; solo competizione Individuale per Valerio Cuomo, mentre Andrea Santarelli gli subentrerà per la gara a Squadre. Quartetto fisso per la spada femminile, specialità in cui rappresenteranno il tricolore Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio (riserva Giulia Rizzi). Il Mondiale di Milano sarà aperto, dal 22 al 24 luglio, dalle fasi preliminari delle prove Individuali, da cui sono esentati per diritto di Ranking tutti gli atleti che rientrano tra i “top 16” delle classifiche internazionali nelle rispettive armi (anche, nell’eventualità, per “scorrimento”).

Dal 25, giorno della cerimonia d’apertura alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e fino al 27 si assegneranno le medaglie Individuali. Poi, le ultime tre giornate (dal 28 al 30 luglio) con le fasi finali delle gare a Squadre. La prossima settimana sarà ufficializzata dal Presidente federale Paolo Azzi anche l’intera composizione della spedizione azzurra impegnata a Milano, dove il Vicepresidente Vicario della FIS, Maurizio Randazzo, sarà il Capo delegazione.

Questi i convocatii. Spada femminile: Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio (riserva Giulia Rizzi). Spada maschile: Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Federico Vismara, Valerio Cuomo (solo gara Individuale), Andrea Santarelli (solo gara a Squadre). Sciabola femminile: Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Chiara Mormile (riserva Eloisa Passaro). Sciabola maschile: Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Riccardo Nuccio (solo gara Individuale), Enrico Berrè (solo gara a Squadre). Fioretto femminile: Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini (solo gara Individuale), Francesca Palumbo (solo gara a Squadre). Fioretto maschile: Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi (riserva Guillaume Bianchi).