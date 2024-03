Scherma: Sbrollini (Iv), ‘sorprende vicenda Chianciano, su violenza donne molto da fare’

Marzo 4, 2024

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Al di là della vicenda di Chianciano Terme, i cui risvolti andranno chiariti, è evidente che, sul tema della violenza di genere, molto è stato fatto, ma molto c’è ancora da fare”. Lo dice la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini, vice presidente della commissione Affari sociali del Senato e capogruppo in commissione femminicidio.

“Sorprende in particolare che non siano state prese, quanto meno, precauzioni, vista la delicatezza della questione, per evitare incontri tra presunta vittima e presunti aggressori. Dispiace che sia toccato il mondo dello sport, che è invece ha una fondamentale funzione educativa ed è portatore di valori positivi di rispetto della persona. Forse – aggiunge Sbrollini – qualcosa va poi rivisto sull’ambito di applicazione del Codice Rosso, una buona legge che però evidentemente non basta”.