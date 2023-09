Scherma: torna a fil di spada, appuntamento il 16 settembre al Pantheon a Roma

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. – (Adnkronos) – Sabato 16 settembre, dalle ore 16.30 e fino alle 21, torna ‘A Fil di Spada – La Maratona di Scherma – Memorial Enzo Musumeci Greco’ nella sua versione 2023. L’evento, diventato ormai un grande classico per tutti gli appassionati, si svolgerà davanti al colonnato del Pantheon, a Roma. Il maestro Renzo Musumeci Greco, organizzatore della serata nonché conduttore insieme a Novella Calligaris, icona dello sport italiano, come ogni anno diffonde l’invito a tutti gli schermidori che vorranno partecipare a questa “festa” che rappresenta anche un grande momento di promozione per la disciplina delle tre armi, dinanzi a uno dei monumenti più visitati del mondo. Si potrà salire in pedana liberamente, basterà portare con sé attrezzatura ed entusiasmo. Da Elisa Di Francisca ad Aida Mohamed, sono già tantissimi i nomi importanti che hanno aderito a questa 13esima edizione di “A Fil di Spada – La Maratona di Scherma – Memorial Enzo Musumeci Greco”, ma come da tradizione ai campioni si mischieranno tantissimi bambini e appassionati di ogni età, in un pomeriggio speciale nel cuore della Capitale d’Italia.