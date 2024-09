Schifani: “Su diritti civili non ci sono barriere”

7 Settembre 2024

Palermo, 7 set. (Adnkronos) – “Sui diritti civili non ci sono barriere. Silvio Berlusconi ci aveva sempre lasciato libertà di coscienza. Sempre. In aula ricordo che Silvio mi diceva: ‘Renato, libertà di coscienza, perché sui diritti della persona, dei minori, civili, non ci sono barriere’. Ecco perché ricordo dei lampi di tanti giri al Nord, sapete quanti ragazzi di colore sventolavano la bandierina e non erano italiani? E’ chiaro che Tajani ha aperto un tema, interpretando il pensiero di Berlusconi. Perché qualcuno ha cercato di mettere zizzania, sostenendo che non fosse il pensiero di Presidente. per fortuna avete trovato il famoso video che immortala il pensiero del Presidente che noi conoscevamo”. Così il Presidente della regione siciliana Renato Schifani all’Assemblea dei giovani di Fi a Bellaria-Igea Marina. “E’ evidente che non fa parte del progetto di governo ma ogni partito del centrodestro ha sensibilità diverse ed è giusto che ci si confronti e lo stiamo facendo”.