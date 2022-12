Sci: 80° successo in Cdm per Shiffrin, vince lo slalom di Semmering davanti a Moltzan e Duerr

Dicembre 29, 2022

Semmering, 29 dic. -(Adnkronos) – Mikaela Shiffrin ha completato il suo personalissimo ”triplete nello slalom femminile di Coppa del mondo, nell’ultima giornata di gare a Semmering. La statunitense, sulla ‘Panorama’ sua pista prediletta, ha subito chiuso la pratica con una grande prima manche in cui aveva già 72 centesimi di vantaggio sulla seconda, assicurandosi la vittoria nella seconda con il tempo complessivo di 1’43″26. Per la 27enne del Colorado si è trattata dell’80esima vittoria in carriera (a -2 dal record della connazionale Lindsey Vonn), sul massimo circuito, il 127° podio oltre ad essere la settima vittoria a Semmering, tra gigante e slalom.

Doppietta statunitense con Paula Moltzan, unica nella prima run a far meglio di Shiffrin nel piano iniziale, attardata di 29 centesimi, al primo podio in carriera con la tedesca Lena Duerr al terzo posto a 34 centesimi. Top five chiusa dalla slovacca Petra Vhlova, quarta e dalla svizzera Wendy Holdener. Nessuna azzurra si è qualificata per la seconda manche.