Sci: Bassino, ‘molto contenta del podio la nostra squadra è una forza’

St. Anton, 15 gen. – (Adnkronos) – “Questa è una delle mie piste preferite: tecnica ma un supergigante da interpretare, con passaggi in cui bisogna usare bene la testa. Sono molto contenta di esser tornata sul podio nella specialità. Sul traguardo son stata un po’ sorpresa perché non mi era parso di aver sciato così bene, sentivo la neve molle con lo sci che non scivolava sempre bene. Infatti, quando ho visto il risultato son rimasta sorpresa di esser così vicina, ma son proprio contenta”. Lo dice Marta Bassino dopo il terzo posto conquistato nel superg di St. Anton alle spalle della svizzera Lara Gut e della compagna di squadra Federica Brignone. “Siamo una squadra forte che lavora nella direzione gusta. La mia polivalenza è quello che cerco da sempre: io parto dal gigante, ma so che ho sempre possibilità di fare bene in velocità, soprattutto in superg. Sono convinta che la velocità aiuta il gigante e viceversa e per me è importante portare avanti bene tutto. Vedremo il da farsi per le prossime gare, per gestire bene il tutto insieme ai miei allenatori”, aggiunge la 26enne piemontese.