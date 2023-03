Sci: Brignone, ‘anche senza il podio è stata un’ottima discesa’

Marzo 15, 2023

Soldeu, 15 mar. – (Adnkronos) – “Ho cercato di far la differenza nel tratto finale del tracciato e penso esserci riuscita: sono contenta della mia gara. La pista mi piace molto, anche in vista del supergigante dove mi impegnerò al massimo. Anche senza il podio è stata un’ottima prova. Era da un po’ che non facevo bene in discesa”. Queste le parole di Federica Brignone dopo il 4° posto nella discesa delle finali di Coppa del mondo di Soldeu.

“Ad inizio stagione non avevo un buon feeling con la disciplina, avevo fatto bene a St. Moritz poi il baratro, ma nelle ultime gare avevo ritrovato buone sensazioni tranne, forse, nelle parti di scorrimento in cui pago ancora tanto. In superg parto in rincorsa, le avversarie sono in forma ma farò il massimo per non avere rimpianti”, aggiunge la 32enne valdostana.