Sci: Brignone, ‘contentissima del 2° posto, non facevo così bene in discesa da anni’

Febbraio 26, 2023

Crans Montana, 26 feb. -(Adnkronos) – “Mi spiace un po’ di non aver fatto il superG in queste condizioni ma sono contentissima. Non facevo così bene discesa, da tre/quattro anni. Erano due giorni che attendevamo e normalmente quando ci sono queste condizioni riesco sempre a far bene, ad attivarmi”. Così Federica Brignone dopo il 2° posto nella discesa di Coppa del mondo di Crans Montana. “Non è servita a nulla la prova, le condizioni sono completamente cambiate e chi ha saputo adattarsi meglio ha fatto il risultato. Nel prossimo week-end ci sono due superG e una discesa: vedrò cosa fare per la discesa e cercherò di fare il massimo nei superG ai quali tengo moltissimo”, aggiunge la 32enne valdostana.