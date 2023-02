Sci: Brignone, ‘finalmente un oro, iniziare così il mondiale è fantastico’

Febbraio 6, 2023

Courchevel, 6 feb. – (Adnkronos) – “Almeno non mi faranno più la domanda sul fatto che nel mio palmares manca una medaglia d’oro: ora l’ho presa. Sono soddisfatta, soprattutto della performance, di come sono rimasta concentrata, di come mi sono messa in mostra in pista. Iniziare il Mondiale così è fantastico. Erano tre edizioni che mi presentavo non al 100% e non ero riuscita a prendermi del tempo di recupero prima: questa volta l’ho fatto, mi sono ricaricata, ho fatto quello che riesco a fare quando sono al 100%“. Così Federica Brignone dopo la medaglia d’oro in combinata ai mondiali di sci alpino di Courchevel-Meribel.

“Non è la prima volta che mi vedete commossa -prosegue la 32enne valdostana-. L’anno scorso nel gigante delle Olimpiadi stavo già piangendo quando scese Hector, solo che non voglio mai mostrarlo. Oggi mi avete colto proprio in quel momento. Avevo detto che speravo di farvi vedere la slalomista che c’è in me, ce l’ho fatta e sono troppo contenta”.

Il trionfo arriva per Brignone nonostante un errore nel tratto centrale: “Pensavo di averla persa, poi ho dato il massimo. Sono rimasta incastrata, ma ho cercato di spingere fino in fondo. Sono in fiducia anche in slalom e questo mi ha permesso di dare il massimo oggi“.