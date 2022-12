Sci: Brignone, ‘mi brucia aver perso il podio per poco ma sono in crescita’

Dicembre 28, 2022

Semmering, 28 dic. -(Adnkronos) – “Oggi sono andata veramente vicina al podio. Mi brucia un po’ perché nella seconda manche sapevo che la lunga avrei dovuto tirarla bene e invece mi son fatta fregare giocandomi il podio. Ovvio, non avrei vinto la gara ma mi è spiaciuto comunque”. Lo dice Federica Brignone dopo il 4° posto nel secondo gigante di Semmering, a soli 3 centesimi dal terzo posto di Marta Bassino. “Ho fatto quattro manche molto solide, forse un po’ a pezzi, ma sono sempre più sicura e sto cominciando ad andare. Puntiamo al mese di gennaio con tante gare e i due appuntamenti italiani a cui tengo moltissimo, avremo quasi tre gare a settimana e spero di continuare così in crescendo per sciare sempre più forte”, aggiunge la 32enne valdostana.