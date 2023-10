Sci: Brignone, ‘perdere per 2 centesimi brucia ma è un buon inizio’

Ottobre 28, 2023

Soelden, 28 ott. – (Adnkronos) – “Due centesimi è chiaro che bruciano. Quello che mi fa più arrabbiare è la mia performance, non ho sciato come avrei potuto. Ma questo è lo sport e bisogna accettarlo. Sono contentissima di come ho iniziato la stagione, mentre lo scorso anno facevo molta fatica”. Queste le parole di Federica Brignone dopo il 2° posto nel gigante di apertura della stagione di Coppa del mondo a Soelden. “‘Gallina vecchia fa buon brodo’, ce lo siamo dette io e Lara Gut sul podio e ci siamo fatte una risata -aggiunge la 33enne valdostana-. Io mi auguro che arrivino giovani forti, certo che la nostra generazione è davvero molto competitiva e stiamo sciando forte da tanti anni. La discesa per me non ha il significato del podio, ma mi sono preparata bene e Cervinia sarà una gara nuova per tutte e quindi potrebbero esserci opportunità interessanti. Io vado perché ci credo e vedremo i risultati”.