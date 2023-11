Sci: Cdm, 13 azzurre convocate per lo speed opening di Zermatt/Cervinia

Novembre 13, 2023

Cervinia, 13 nov. – (Adnkronos) – Sono tredici le convocate da direttore tecnico Gianluca Rulfi per il doppio appuntamento con lo Speed Opening di Zermatt/Cervinia riservato alle donne. In programma due discese sabato 18 e domenica 19 novembre (al via in entrambe le occasioni alle ore 11.45 con diretta televisiva su Rai Due ed Eurosport). Si tratta di Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nadia Delago, Nicol Delago, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Elena Dolmen, Teresa Runggaldier, Monica Zanoner e Vicky Bernardi. Sono tre i giorni di prove ufficiali in programma, da mercoledì 15 a venerdì 17 novembre, sempre alla stessa ora di gara. Ricordiamo che l’Italia può schierare fino ad un massimo di nove atlete per discesa, al pari di Austria e Svizzera. A fare da apripista saranno invece Sara Thaler, Matilde Lorenzi (del gruppo di Coppa Europa) e Carlotta De Leonardis, quest’ultima appartenente al gruppo junior.