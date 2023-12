Sci: Cdm, Ager leader in prima prova discesa St. Moritz, Delago settima e Goggia nona

Dicembre 6, 2023

Sankt Moritz, 6 dic. -(Adnkronos) – E’ l’austriaca Christina Ager a far registrare il miglior tempo nella prima prova della discesa di Sankt Moritz, primo appuntamento stagionale con la velocità femminile. La Ager fissa il crono sul tempo di 1’29″93, precedendo la slovena Ilka Stuhec di 48 centesimi e la compagna di squadra Nina Ortlieb per 63. Una prova di studio per tutte le atlete, che finalmente sono riuscite a provare un po’ di velocità in pista, dopo le cancellazioni delle gare di Zermatt-Cervinia. Buoni anche i piazzamenti di Michelle Gisin, quarta a 75 centesimi, e di Kajsa Lie a 87 centesimi. Prima delle azzurre è Nicol Delago, settima a 1″08, mentre è nona Sofia Goggia con 1″15 di svantaggio dalla Ager.

La campionessa bergamasca ha interpretato la prova in modalità ‘assaggio’, tirando solo per brevi tratti del percorso. Nelle venti anche Marta Bassino, 19esima a 1″50 dalla leader e Nadia Delago, 20esima a 1″56. Nelle trenta, o appena fuori terminano Monica Zanoner con 1″82 e Federica Brignone, con lo stesso tempo, Elena Dolmen a 2″04, Laura Pirovano a 2″05 ed Elena Curtoni a 2″11. Più attardate: Karoline Pichler a 3″07, Teresa Runggaldier a 3″18 e Roberta Melesi a 3″89. Per giovedì è in programma la seconda prova cronometrata, con start previsto alle 10.30.