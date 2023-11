Sci: Cdm, Alliod 2° e Schieder 4° nella prima prova della discesa di Cervinia

Novembre 8, 2023

Cervinia, 8 nov. (Adnkronos) – La lunga attesa è finita. Questa mattina è andata in scena la prima prova cronometrata della discesa maschile di Zermatt-Cervinia. La “Gran Becca” ha visto i migliori specialisti della velocità mondiale cominciare a prendere confidenza con la neve e il tracciato italo-svizzero, per la prima gara transfrontaliera della storia della Coppa del mondo. Il programma prevede altre due prove nelle prossime due giornate, che permetteranno agli atleti di perfezionare le linee da tenere nelle gare di sabato e domenica.

Il più veloce di oggi (con partenza abbassata) è stato l’austriaco Otmar Striedinger, con il tempo di 2’05″93 (ma con salto di porta), che ha preso il via con il pettorale numero 2, seguito dal giovane azzurro Benjamin Alliod, a 32 centesimi dal leader, pur essendo partito con il pettorale numero 68. Anche il valdostano dell’Esercito ha però saltato una porta. A seguire l’elvetico Niels Hintermann a 37 centesimi e Florian Schieder a 85. Schieder ha fatto un ottimo tratto finale ed è riuscito a recuperare terreno sui diretti avversari. Gran tempo per il cileno Henrik Von Appen, partito con il 42 e classificatosi alle spalle di Schieder con 99 centesimi di ritardo da Striedinger. Seguito dal finlandese Elian Lehto (pettorale 41) a 1″11. Ma sono stati tanti gli atleti partiti con pettorali oltre il 30, capaci di inserirsi nelle zone alte della classifica, segno che la pista si è velocizzata con il passare degli atleti.

Buon tempo per Mattia Casse a 1″20 da Striedinger, distacco accumulato per la maggior parte nel tratto centrale della pista. Discorso analogo per Dominik Paris, che ha chiuso a 1″85 dal leader, lasciando più di un secondo nella parte centrale. Ma la pista è nuova per tutti gli atleti e una prova interlocutoria, di studio, era prevedibile. Buon Giovanni Borsotti a 3″04, mentre Guglielmo Bosca ha chiuso con 3″06 dal primo, Pietro Zazzi a 3″37, Nicolò Molteni a 3″65, Giovanni Franzoni a 3″74, Christof Innerhofer a 4″20. La seconda prova è in programma per giovedì a cominciare dalle 11.30.