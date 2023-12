Sci: Cdm, Brignone concede il bis, vince anche il secondo gigante di Tremblant (2)

Dicembre 3, 2023

(Adnkronos) – Punti importanti anche per Elisa Platino, ventesima, e Roberta Melesi, ventunesima, mentre non si sono qualificate per la seconda manche Asja Zenere, Beatrice Sola e Laura Pirovano. La classifica generale si aggiorna con Shiffrin a quota 470 punti, seguita dalla slovacca Petra Vlhova, oggi quinta, con 391, Gut-Behrami con 325 e Brignone con 320, quella di gigante vede la sfida fra Gut (325) e Brignone (320). Il circuito torna settimana prossima in Europa con due supergiganti e una discesa sulla pista di St. Moritz.