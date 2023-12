Sci: CdM, Brignone vince Superg Val d’Isere, terza Goggia e settima Pirovano**

Dicembre 17, 2023

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – Ancora un successo per Federica Brignone che si impone nel SuperG di Val d’Isere, siglando la 24esima vittoria in Coppa del Mondo, raggiungendo Gustav Thoeni nella classifica degli azzurri più vincenti. L’azzurra ha preceduto di 44 centesimi la norvegese Vickoff Lie, e di 59 centesimi Sofia Goggia, che chiude terza e che ha preso parte alla gara in non perfette condizioni fisiche a causa di un sindrome influenzale. Ottima prova per Laura Pirovano che chiude settima. Sono uscite di scena Marta Bassino, così come la statunitense Mikaela Shiffrin e la svizzera Gut-Behrami.