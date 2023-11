Sci: Cdm, cancellata anche la terza prova della discesa di Zermatt-Cervinia

Novembre 10, 2023

Cervinia, 10 nov. – (Adnkronos) – Tanta neve in pista sulla Matterhorn-Cervino, la prima competizione transfrontaliera della storia della Coppa del mondo. Le precipitazioni nevose non stanno risparmiando il confine italo-svizzero e gli organizzatori hanno deciso di puntare tutto su sabato, quando pare che ci sarà una finestra di tempo discreto, senza precipitazioni, nel primissimo pomeriggio. Cancellata quindi anche la terza prova, prevista per oggi, le gare rimangono fattibili visto che gli atleti hanno provato (con partenza abbassata) lo scorso mercoledì. Ora, in pista entreranno i gatti delle nevi, che insieme ai moltissimi volontari lavoreranno tutto il giorno per cercare di riportare alle migliori condizioni il pendio della Gran Becca e poter così far disputare la prima gara. Il programma prevede lo start della prima gara maschile per sabato alle 11.30, con diretta su Rai Sport ed Eurosport. Otto gli azzurri al via: Dominik Paris, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi, Mattia Casse, Benjamin Alliod e Guglielmo Bosca.