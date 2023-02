Sci: Cdm, cancellata dopo due ore di rinvii la discesa femminile di Crans Montana

Febbraio 25, 2023

Crans Montana, 25 feb. -(Adnkronos) – Nulla da fare a Crans Montana, la discesa femminile di Coppa del Mondo prevista per oggi – dopo due ore di rinvii – è stata cancellata. Già dalla prima mattina la nebbia aveva imperversato sul tracciato, mentre il manto nevoso diventava sempre più scivoloso a causa delle alte temperature. A nulla è servito l’impegno degli organizzatori nel salvare la pista, troppo alto il rischio di cadute. Per cui, alle 13, la giuria condotta da Peter Gerdol ha deciso di annullare la gara per la pericolosità del manto. Si riproverà probabilmente domenica, sempre dalle 11, a riproporre la discesa e, in quel caso, sarà cancellato il previsto superG. Ma i tecnici della federazione Internazionale comunicheranno le decisioni definitive nel pomeriggio.